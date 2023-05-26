Европарламент хочет запретить Венгрии председательствовать в ЕС

Венгрия должна быть избавлена от председательства в Евросоюзе на ротационной основе в 2024 году из-за многочисленных нарушений европейского законодательства.

Такую резолюцию на следующей неделе должны принять депутаты Европарламента, сообщает издание Euractiv.

Проект резолюции был поддержан основными партиями Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года.

Резолюция "подвергает сомнению, как Венгрия сможет надежно выполнить задачу формирования переговоров по законам ЕС в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского Союза, а также принципе искреннего сотрудничества".

Резолюция призывает правительства ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее" и "напоминает, что Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено".

В свою очередь, представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в том, что им "не нравится миротворческая позиция Венгрии и они стремятся втянуть нас в конфликт". Ковач имел в виду позицию Будапешта по отношению к российской агрессии против Украины. Отметим, что Венгрия под разными предлогами пытается блокировать помощь Украине и санкции против России.

Кроме того, правительство Орбана в резолюции обвиняется в системной коррупции. Также резолюция "осуждает антиевропейские коммуникационные кампании венгерского правительства, являющиеся частью стратегии правительства, направленной на отвлечение внимания от несоответствия ценностям, закрепленным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия осталась единственной из соседних стран Украины, до сих пор сохраняющей односторонние ограничения на ввоз украинской агропродукции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгерская национальная валюта форинт обвалилась в цене после заявлений премьера Виктора Орбана по поводу войны в Украине.

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