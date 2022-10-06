Европейский союз должен поставить Украине танки: глава Европарламента обещает компенсацию

Страны Евросоюза, которые передадут свои танки ВСУ, получат возмещение из фонда ЕС, который выделил Украине 2,5 млрд евро на военные закупки.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что на саммите в Праге, который состоится 7 октября, обратится с призывом к лидерам стран Евросоюза передать Украине необходимые для противостояния российской агрессии танки.

Об этом в среду, 5 октября, сообщило издание France24.

"Украинцам нужно оружие, которым они могут воевать, чтобы вернуть свою территорию, и это означает, например, танки Leopard II, имеющиеся у нескольких государств-членов", – заявила глава Европейского парламента.

Метсола также пообещала, что страны, желающие предоставить танки, получат компенсацию из фонда ЕС European Peace Facility, который выделил Украине 2,5 миллиарда евро на военные закупки.

"Нам нужно провести эти обсуждения сейчас, потому что мы видим эскалацию в России, а с другой стороны, мы видим, что Украина успешно вытесняет россиян", – сказала она.

Глава Европарламента, что обеспокоенность некоторых стран потерей собственного потенциала национальной обороны из-за поставок оружия Украине преувеличена. В частности, она уверена, что снабжение Украины танков Leopard не повлияет на всеобщую боевую готовность отдельных стран.

По словам Метсолы, Германия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Норвегия, а также не входящие в ЕС Швейцария и Турция в общей сложности имеют примерно 2000 танков.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, каким образом Украина может получить танки и можем ли мы купить их по программе лендлиза.

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