Фейгин заявил, что после атак по авиабазам России некуда отвести бомбардировщики: "Это проблема"

В РФ больше нет обустроенных аэропортов со складами и соответствующим оборудованием.

После ударов по авиабазам "Дягилево" и "Энгельс" в России там больше некуда передислоцировать стратегическую авиацию, ведь больше не осталось обустроенных для этого аэродромов.

Об этом рассказал российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин, сообщает "Эспрессо".

По его мнению, РФ придется создавать что-нибудь новое в глубине своей территории.

"Они могут отвести бомбардировщики Ту, стратегическую авиацию куда-то за Урал, но ведь это не решает проблему. Потому что нет больше таких обустроенных, как в Саратовской области, под Энгельсом, аэродромов со складами, соответствующим оборудованием, придется что-то новое создавать в глубине России", – рассказал Фейгин.

Он добавил, что основные российские склады стратегического и тактического запаса расположены в районе Уральских гор. Так что бомбардировщики и оборудование нужно перемещать куда-то туда. Но речь идет о большем расстоянии от Москвы, Свердловска, Екатеринбурга и Челябинска. Оппозиционер отметил: "Это проблема".

Оппозиционер также выразил мнение, что Украина сможет попадать в российскую стратегическую авиацию, если у нее появятся дроны с дальностью полета в 2000 км.

"Что уж тогда говорить о развитых странах, о Западе, у которого все эти средства уже давно?" – обратил внимание Фейгин.

"Хлопок" на ееродромах в РФ

Напомним, 5 декабря были атакованы две российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево" и повреждены на аэродромах два бомбардировщика Ту-95, которые страна-агрессор обычно использует для обстрелов Украины.

Западные СМИ пишут, удары по авиабазам в РФ нанесла Украина с помощью модифицированного беспилотника советского образца Ту-141 "Стриж".

Позже спутниковые снимки зафиксировали исчезновение бомбардировщиков с указанных аэродромов. В Воздушных силах ВСУ предполагают, что РФ начала перекидывать свои самолеты на другие аэродромы, потому что "боится окурков".

На российском аэродроме произошел "хлопок"

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