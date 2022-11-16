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Франция готова присоединиться к расследованию инцидента в Польше — Макрон

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Франция готова присоединиться к расследованию инцидента в Польше — Макрон

Фото: Associated Press

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности страны присоединиться к расследованию ракетного инцидента в Польше.

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким выразил поддержку Польше, где в результате падения ракеты погибли люди.

Об этом Макрон написал в своем твиттере.

Лидер Франции заявил о готовности поддерживать расследование инцидента в Польше.

"Я разговаривал с премьер-министром Матеушем Моравецким, чтобы выразить ему нашу солидарность. Польша может рассчитывать на поддержку Франции и готовность поддерживать текущие расследования", — написал Макрон.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что ответ на удар по Польше должен быть жестким и принципиальным.

Напомним, вечером 15 ноября на территории восточной Польши в селе Пшеводуви упала ракета, в результате чего погибли два человека. Это произошло примерно в 6 километрах от украинско-польской границы.

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Дата публикации
Просмотры
132
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