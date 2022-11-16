Франція готова приєднатися до розслідування інциденту в Польщі — Макрон

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив про готовність країни приєднатися до розслідування ракетного інциденту в Польщі.

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким висловив підтримку Польщі, де в результаті падіння ракети загинули люди.

Про це Макрон написав у своєму твітері.

Лідер Франції заявив про готовність підтримувати розслідування інциденту в Польщі.

"Я розмовляв з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, щоб висловити йому нашу солідарність. Польща може розраховувати на підтримку Франції та нашу готовність підтримувати поточні розслідування", — написав Макрон.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що відповідь на удар по Польщі має бути жорсткою і принциповою.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону.

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