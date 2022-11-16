Франція готова приєднатися до розслідування інциденту в Польщі — Макрон

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив про готовність країни приєднатися до розслідування ракетного інциденту в Польщі.
Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким висловив підтримку Польщі, де в результаті падіння ракети загинули люди.
Про це Макрон написав у своєму твітері.
Лідер Франції заявив про готовність підтримувати розслідування інциденту в Польщі.
"Я розмовляв з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, щоб висловити йому нашу солідарність. Польща може розраховувати на підтримку Франції та нашу готовність підтримувати поточні розслідування", — написав Макрон.
Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що відповідь на удар по Польщі має бути жорсткою і принциповою.
Нагадаємо, ввечері 15 листопада на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону.
Читайте також:
- "Треба уникнути ескалації": у Китаї відреагували на ракетний обстріл Польщі
- Вибухи в Польщі: генсек НАТО збирає Північноатлантичну раду
- "Я повинен поважати їхню заяву": Ердоган заступився за РФ на тлі заяв про падіння ракет у Польщі