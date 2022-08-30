"Газпром" сократил объемы поставок газа Франции

Все из-за разногласий между сторонами по использованию контрактов.

Об этом сообщает французское издание Challenges.

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Оператор газовых сетей Engie объявил во вторник, 30 августа, что "Газпром" сообщил о сокращении поставок газа из-за разногласий между сторонами по использованиюконтрактов.

Руководство компании Engie отметило, что с начала войны в Украине более полугода назад компания "уже обеспечила объемы, необходимые для обеспечения своих клиентов" и для собственных нужд" и приняла необходимые меры для "существенного уменьшения влияния возможного прекращения поставок газа "Газпромом".

Президент Комиссии по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Уоргон во вторник, 30 августа, в эфире Classic Radio отметила, что стратегические запасы газа Франции сейчас заполнены примерно на 91%.

Руководитель российского газового гиганта "Газпром" Алексей Миллер в июне прошлого года заявил на санкции Запада против Москвы: "Наш продукт, наши правила. Мы не играем по правилам, которые не создали", — сказал он на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, изменятся ли коммунальные платежи в сентябре 2022 года.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский предупредил об опасной ситуации на энергорынке из-за газового шантажа России.

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