"Газпром" скоротив об'єми постачання газу Франції

Все через розбіжності між сторонами щодо застосування контрактів.

Про це повідомляє французьке видання Challenges..

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Оператор газових мереж Engie оголосив у вівторок, 30 серпня, що "Газпром" повідомив про скорочення постачання газу через розбіжності між сторонами щодо застосування контрактів.

Керівництво компанії Engie зауважило, що з початку війни в Україні понад півроку тому компанія "вже забезпечила обсяги, необхідні для забезпечення своїх клієнтів" і для власних потреб" і вжила необхідних заходів для "суттєвого зменшення" впливу можливого припинення поставок газу "Газпромом".

Президент Комісії з регулювання енергетики (CRE) Еммануель Уоргон у вівторок, 30 серпня, в ефірі Classic Radio зазначила, що стратегічні запаси газу Франції зараз заповнені приблизно на 91%.

Керівник російського газового гіганта "Газпром" Олексій Міллер у червні минулого року заявив на санкції Заходу проти Москви: "Наш продукт, наші правила. Ми не граємо за правилами, які не створили", - сказав він на Петербурзькому економічному форумі.

Нагадаємо, чи зміняться комунальні платежі у вересні 2022 року.

Як повідомляли раніше, український президент Володимир Зеленський попередив про небезпечну ситуацію на енергоринку через газовий шантаж Росії.

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