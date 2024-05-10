Генерал сравнил ядерные потенциалы РФ и США: для россиян есть плохая новость

Российский ядерный потенциал находится в гораздо худшем состоянии, чем в Соединенных Штатах.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

Он заявил, что хорошо знает, в каком состоянии находятся российские ядерные объекты.

"Зная хорошо ядерный потенциал России не где-то из сообщений, а из непосредственно разведданных и непосредственного участия даже в охране таких объектов в свое время – эти объекты, как правило, находятся в тех системах, которые разрабатывались еще в 70-80. -х годах", — заявил Маломуж.

Он отметил, что ядерный потенциал России не соизмерим с США.

"В России на 70-80% гораздо ниже, потому что это те системы, которые сегодня не прошли реабилитацию, соответственно не прошли регламентные работы, а огромный потенциал регламентных робот одно время проводило КБ "Южное". Теперь уже десятки лет этого не делается .По выводам специалистов, большая часть этих ядерных средств не сработает и должна упасть на территории самой Российской Федерации", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне прокомментировали российские ядерные учения.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь принялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия.

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