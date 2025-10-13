Реакция людей во время прямой трансляции освобождения заложников в Тель-Авиве / © Getty Images

В понедельник, 13 октября, боевики ХАМАС передали представителям Международного комитета Красного Креста первых семерых израильских заложников, удерживаемых в Секторе Газа. Это произошло в соответствии с договоренностями о перемирии в Секторе Газа.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на израильские медиа.

Среди освобожденных — Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллал.

Как отмечает Reuters, представители МККК должны передать освобожденных людей израильским силам безопасности. Впоследствии заложники прибудут в Израиль, где встретятся со своими семьями.

В Тель-Авиве на Площади заложников, где в течение многих месяцев проходили акции с требованием освобождения похищенных израильтян, собрались тысячи людей, чтобы поздравить их возвращение. Объявление об освобождении заложников, которое сделал спикер на Площади, вызвало громкие овации.

Всего, по данным Al Jazeera, 13 октября ХАМАС планирует освободить 20 человек в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что остальные 13 заложников передадут около 10:00 по местному времени.

Израильские военные пока воздерживаются от официальных комментариев относительно передачи заложников.

В соответствии с договоренностями о прекращении огня в Секторе Газа, Израиль в этот же день должен освободить почти 2000 палестинских заключенных и осужденных. После этого, по плану, ХАМАС передаст еще 28 израильских заложников — среди них 26 погибших и двое, чья судьба пока остается неизвестной.

Как сообщил привлеченный к операции чиновник, все 1 966 заключенных, которых Израиль должен отпустить сегодня, уже находятся в автобусах. Из них 250 человек будут перевезены на Западный берег, в Иерусалим и в другие страны, тогда как остальных 1 716 доставят в больницу Насер в Секторе Газа.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу «мирного плана». Эта стадия предусматривает отвод израильских войск на согласованную линию разграничения и освобождение всех заложников. Трамп назвал это событие «великим днем» и поблагодарил посредников — Катар, Египет и Турцию — за помощь в достижении соглашения.