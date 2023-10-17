ХАМАС убил девочку из Британии: что с ее родными, история 13-летней Яхель

Сначала стало известно об убийстве матери. А старшая сестра девочки, 16-летняя Нойя, и их отец до сих пор считаются пропавшими без вести.

После нападения террористов ХАМАС на Израиль пропала без вести 13-летняя Яхель из Великобритании. Теперь ее прибитая горем семья сообщила, что девочка была убита.

Об этом сообщает Daily Mail.

Яхель исчезла после того, как палестинские боевики напали на израильский кибуц Беэри и убили ее маму Лианну – уроженку Великобритании. Теперь семья Яхель подтвердила, что и девушка была убита во время нападения террористов. Старшая сестра Яхель, 16-летняя Нойя, и их отец-израильтянин Эли до сих пор считаются пропавшими без вести.

О подростках не было никаких известий с тех пор, как одетые в черное вооруженные автоматами и ручными гранатами люди ходили от двери к двери маленького кибуца, ища израильские семьи, чтобы убить их или похитить.

Разбитые горем дяди Яхель и Нойи – Раз Маталон и Шэрон Шараби поделились, что не ели и не спали из-за исчезновения девушек. Они сделали все возможное, чтобы вернуть их в безопасное место. Однако впоследствии семья Яхель, переживающая убийство ее матери Лианны, подтвердила, что 13-летняя девочка была убита террористами.

Сестра девочки Нойя и отец Эли считаются пропавшими без вести. А дядя сестер Йосси был похищен и увезен в Сектор Газа.

Сестры Нойя и Яхель/Фото из Сети

Что известно о нападении ХАМАС и убийстве Лианны и Яхель

Дяди девушек-подростков рассказали, что 7 октября получили серию панических сообщений от Лианны о выстрелах у дома.

"Она написала, что слышала выстрелы возле своего дома. Что люди кричали и выкрикивали по-арабски. И люди бегают повсюду. Поэтому они оставались в безопасной комнате, пока не услышали, что террористы вошли в дом и попытались открыть дверь", – рассказали Маталон и Шараби.

Именно в этот момент связь между Лианной и ее семьей исчезла.

Дядя Яхель и Нойи сообщили, что только три дня спустя израильские солдаты смогли войти в дом Эли и Лианны, где увидели следы от пуль в стенах бомбоубежища и детской комнаты.

"На полу были слишком большие пятна крови. Они увидели собаку, которая лежала там мертвая", — сказали Маталон и Шараби.

Теперь семья подтвердила, что 13-летняя Яхель и ее мама Лианна были убиты террористами.

Лианна, Эли и Нойя/Фото из Сети

Родные опасаются, что Нойя и ее отец Эли были взяты в заложники и вывезены в Газу, где террористы ХАМАС используют захваченных ими людей как "живой щит", чтобы защититься от израильских сил.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил 16 октября, что в результате терактов в Израиле погибли шесть британцев, еще 10 числятся пропавшими без вести.

Напомним, накануне Иран заявил, что боевики ХАМАС якобы готовы освободить около 200 заложников при условии, что Израиль прекратит удары по Сектору Газы. Однако сами террористы не признали, что делали такое предложение.

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