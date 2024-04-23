Из Литвы планируют выслать экспопличника Януковича: что о нем известно

Из Литвы планируют выслать эксполичника Виктора Януковича Андрея Кравца. Во время каденции Януковича он занимал должность руководителя Госуправления делами. В это время Кравец с супругой помогали Януковичу разворовывать государственный бюджет Украины.

Об этом пишет издание Delfi.

Как отмечается, во времена каденции Януковича Кравца называли "завхозом".

“Он заботился о разных бытовых вопросах. И делал он это очень тщательно: когда после Майдана Янукович сбежал в Россию, люди обнаружили в его резиденции золотые унитазы, частный зоопарк и коллекцию антикварных автомобилей», – говорится в материале.

В то же время, в Департаменте государственной безопасности Литвы рассказали, что Кравец с женой помогали Януковичу разворовывать государственный бюджет Украины — речь идет о присвоении режимом экспрезидента 35 миллиардов евро.

Уже после бегства Януковича из Украины, за ним последовал и Кравец с женой. В 2014 году он получил вид на жительство в Литве. В стране он провел около 10 лет, основал бизнес. Службы обратили на него внимание в начале 2023 года через год после вторжения России в Украину.

"Портной и Пелих (его жена, — ред.) поддерживали связи с окружением Януковича, работали на его пророссийский режим, поэтому должны были быть лояльными в отношении России и ее агрессивной внешней политики, представляющей угрозу нацбезопасности Литвы. Российские службы могут использовать Кравца и Пелых в своих целях как лояльных и надежных лиц", – отмечают правоохранители.

Напомним, что президент Литвы назвал неприемлемыми двойные стандарты в помощи Израилю и Украине.

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