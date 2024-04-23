З Литви планують вислати експоплічника Януковича: що про нього відомо

З Литви планують вислати експоплічника Віктора Януковича Андрія Кравця. За часів каденції Януковича він обіймав посаду керівника Держуправління справами. В цей час Кравець з дружиною допомагали Януковичу розкрадати державний бюджет України.

Про це пише видання Delfi.

Як зазначається, за часів каденції Януковича Кравця називали “завгоспом”.

“Він дбав про різні побутові питання. І робив він цей дуже ретельно: коли після Майдану Янукович утік до Росії, люди виявили у його резиденції золоті унітази, приватний зоопарк та колекцію антикварних автомобілів", - йдеться у матеріалі.

Водночас у Департаменті державної безпеки Литви розповіли, що Кравець з дружиною допомагали Януковичу розкрадати державний бюджет України - йдеться про присвоєння режимом експрезидента 35 мільярдів євро.

Вже після втечі Януковича з України, за ним послідував і Кравець з дружиною. У 2014 році він отримав посвідку на проживання у Литві. В країні він провів майже 10 років, заснував бізнес. Служби звернули на нього увагу на початку 2023 року через рік після вторгнення Росії до України.

"Кравець та Пелих (його дружина, - ред.) підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодо Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу нацбезпеці Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб", – зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, що президент Литви назвав неприйнятними подвійні стандарти у допомозі Ізраїлю та Україні.

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