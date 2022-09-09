Король Чарльз III назвал следующего наследника престола

Британский король объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским, который таким образом станет его преемником на престоле.

В пятницу, 9 сентября, в своем первом обращении к нации король Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз ІІІ объявил своего сына Уильяма наследником престола, предоставив ему титул принца Уэльского.

Полный текст речи нового короля опубликовало британское издание The Guardian.

В начале речи король Чарльз III говорил о своем чувстве глубокой скорби, вызванном смертью его матери, королевы Елизаветы II.

"На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева – моя любимая мать – была вдохновением и примером для меня и всей моей семьи, и мы в искреннем долге перед матерью, который может иметь любая семья; за ее любовь, благосклонность, руководство, понимание и пример”, — сказал он.

Чарльз III напомнил, что когда королева взошла на престол, Великобритания и весь мир все еще справлялись с последствиями Второй мировой войны и жили по условностям прошлых времен.

"В последние 70 лет мы наблюдали, как наше общество стало одной из многих культур и многих конфессий. Институты государства сменялись в свою очередь. Но, несмотря на все изменения и вызовы, наша нация и более широкая семья государств – талантами, традициями и достижениями которых я так несказанно горжусь – процветали. Наши ценности оставались и должны оставаться неизменными", – заявил новый британский король.

Британский монарх заметил, что рассчитывает на любящую помощь своей любимой супруги Камиллы и именно ей адресовал первый титул.

“В знак признания ее собственной лояльной государственной службы после нашего брака 17 лет назад она становится моей королевой-консортом. Я знаю, что она выполнит требования своей новой роли с непоколебимой преданностью долгу, на которую я так полагался”, — отметил король Чарльз ІІІ.

Сыну Уильяму король передал свои шотландские титулы, в том числе герцога Корнуольского. Кроме того, Уильям был объявлен принцем Уэльским, который по традиции является первым наследником короля в случае его смерти.

Чарльз III также выразил свою любовь к сыну Гарри и его жене Меган, которые "продолжают строить свою жизнь за границей".

Свое обращение он закончил трогательным обращением к "любой маме".

“Когда вы начинаете свое последнее большое путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе, я хочу просто сказать: спасибо. Благодарю вас за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так усердно служили все эти годы. Пусть ангелы поют тебе на покой”.

Напомним, в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II, которая была одним из монархов, правивших дольше всего в истории.

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