Король Чарльз ІІІ назвав наступного спадкоємця престолу

Британський король оголосив свого сина Вільяма принцом Уельським, який таким чином стане його наступником на престолі.

У п'ятницю, 9 вересня, у своєму першому зверненні до нації король Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ оголосив свого сина Вільяма спадкоємцем престолу, надавши йому титул принца Уельського.

Повний текст промови нового короля опублікувало британське видання The Guardian.

На початку промови король Чарльз ІІІ говорив про своє почуття глибокої скорботи, викликане смертю його матері, королеви Єлизавети ІІ.

“Протягом усього свого життя Її Величність Королева – моя улюблена мати – була натхненням і прикладом для мене та всієї моєї сім’ї, і ми в найщирішому боргу перед матір’ю, який може мати будь-яка сім’я; за її любов, прихильність, керівництво, розуміння та приклад”, - сказав він.

Чарльз ІІІ нагадав, що коли королева зійшла на престол, Британія та світ все ще справлялися з наслідками Другої світової війни та жили за умовностями минулих часів.

“Протягом останніх 70 років ми спостерігали, як наше суспільство стало одним із багатьох культур і багатьох конфесій. Інститути держави змінювалися своєю чергою. Але, незважаючи на всі зміни та виклики, наша нація та ширша родина держав – талантами, традиціями та досягненнями яких я так невимовно пишаюся – процвітали. Наші цінності залишалися і повинні залишатися незмінними”, - заявив новий британський король.

Британський монарх зауважив, що розраховує на люблячу допомогу своєї коханої дружини Камілли і саме їй адресував перший титул.

“На знак визнання її власної лояльної державної служби після нашого шлюбу 17 років тому, вона стає моєю королевою-консортом. Я знаю, що вона виконає вимоги своєї нової ролі з непохитною відданістю обов’язку, на яку я так покладався”, - відзначив король Чарльз ІІІ.

Синові Вільяму король передав свої шотландські титули, зокрема герцога Корнуольського. Окрім того, Вільяма було оголошено принцом Уельським, який, за традицією, є першим спадкоємцем короля у разі його смерті.

Чарльз ІІІ також висловив свою любов до сина Гаррі та його дружини Меган, які “продовжують будувати своє життя за кордоном”.

Своє звернення він закінчив зворушливим зверненням до “любої мами”.

“Коли ви починаєте свою останню велику подорож, щоб приєднатися до мого дорогого покійного тата, я хочу просто сказати: дякую. Дякую вам за вашу любов і відданість нашій сім’ї та сім’ї народів, яким ви так старанно служили всі ці роки. Нехай ангели співають тобі на спочинок”.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, у віці 96 років померла королева Єлизавета II, яка була однією з монархів, що правили найдовше в історії.

Читайте також: