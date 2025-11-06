Лавров попал в немилость Путина: чем он разгневал хозяина Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствовал на важном заседании Совета Безопасности, созванном президентом Путиным 5 ноября. Это называют проявлением немилости хозяина Кремля к своему многолетнему приспешнику.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

76-летний Лавров, который более 20 лет возглавляет министерство иностранных дел РФ, был единственным постоянным членом Совета безопасности, который пропустил знаковое заседание. На этом собрании Путин поручил проработать предложения по возобновлению ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году.

Кроме того, Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20. В этом году ее возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, сообщил в четверг, 6 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение принял Путин.

Издание предполагает, что Лавров попал в немилость Путина после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Как сообщалось ранее, 21 октября главный российский дипломат провел телефонный разговор с Рубио, во время которого должен был обсудить условия предстоящего саммита Путин-Трамп в Будапеште.

Однако после этого разговора Рубио рекомендовал Трампу отменить встречу. Более того, еще одним следствием этого разговора называют введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» — первые с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Источники Reuters, знакомые с ситуацией, рассказывали, что причиной стала непримиримая позиция Кремля, который «хотел слишком много» и отказался от прекращения огня в Украине.

Сам Лавров после неудачного разговора с Рубио снова заговорил о «нацистском режиме» в Киеве и потребовал устранить «первопричины конфликта».

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что его разговор с американским госсекретарем Марко Рубио прошел «действительно хорошо», но США «не увидели потребности в личной встрече».