Литву согласились оставить 270 мигрантов: они получат по 1000 евро

В основном речь идет о гражданах Ирака. Несколько человек возвращаются в Россию и Индию.

В Литве 270 мигрантов, в этом году нелегально попавших в страну, согласились добровольно вернуться домой. Вместо этого они получат выплату в размере 1000 евро.

Об этом рассказал заместитель начальника пограничной службы Литвы Римантас Петраускас в комментарии BNS.

"У нас есть 272 человека, которые покинут страну, абсолютное большинство — с компенсацией в 1000 евро. Единицы улетели и не получили этих выплат", — сказал Петраускас.

По его словам, в основном речь идет о гражданах Ирака. Несколько человек возвращаются в Россию и Индию. Их перевозят коммерческими рейсами. Еще около 80 мигрантов остаются в Литве.

В прошлом году в Литву попали более 4,2 тысяч мигрантов, преимущественно выходцев из Ирака. Литва и другие западные страны обвиняют Лукашенко в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

По данным литовских пограничников, добровольно или принудительно уехали из страны уже более тысячи мигрантов. Всего в пяти центрах размещения Литвы осталось около 3,1 тыс. мигрантов.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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