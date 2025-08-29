Лукашенко пожаловался, как бедна Беларусь: что сказал Трамп

Лукашенко / © Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 15 августа обсуждал затруднение своей страны.

Лукашенко отметил, что Трамп признал непростую ситуацию в Беларуси на международной арене и пожелал стране успехов. По словам белорусского лидера, он получил оценку сложности ситуации как на востоке, так и западе страны.

Президент Беларуси рассказал, что беседа длилась около 35 минут и включала в себя обсуждение проблем, связанных с региональной безопасностью и соседними странами. Трамп, по словам Лукашенко, подтвердил понимание ситуации и одобрительно оценил роль сильного лидера в сложный период.

«Он, видимо, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, и он мне бросил такую фразу: я тебе желаю, говорит, удачи, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер», — добавил он.

По словам белорусского президента, слова поддержки Трампа подчеркивают необходимость сильного руководства, которое справляется с внешнеполитическими и внутренними вызовами страны.

Напомним, после телефонного разговора с Лукашенко президент США Дональд Трамп заявил, что считает «мощным лидером» самопровозглашенного президента Беларуси.