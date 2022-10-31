Лукашенко в ближайшее время снова встретится с Путиным: что будут обсуждать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет встречу с диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание "Белта".

По словам Лукашенко, они с Путиным собрались "планировать задание на 2023 год".

"Это точно. Мы в ближайшее время встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на следующий год", — заявил он.

Александр Лукашенко также запросил у своего премьер-министра информацию о реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией.

Роль Лукашенко в войне России против Украины

С первых дней полномасштабной войны Россия использует территорию Беларуси для атак Украины, в частности, запуска ракет и дронов.

Недавно Лукашенко и Путин заявили о совместном развертывании войска.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что в последние дни РФ стягивает войска и технику к украинско-белорусской границе.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он якобы не хочет воевать и что его стране "война не нужна".

Также в Беларуси впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полностью закрыли доступ к видео с камер видеонаблюдений на дорогах страны.

В Генштабе также предупредили, что армия России снова может начать наступление на Киев с территории Беларуси из-за Чернобыльской зоны или Черниговской области.

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