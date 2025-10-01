Макрон предупредил о российской "тайной армии" в Европе

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

В Европе действует «тайная армия» ботов России, которые путем информационных манипуляций стремятся разрушить западные демократии изнутри.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung в среду, 1 октября, накануне саммита глав государств и правительств Европейского Союза в Копенгагене.

По словам французского лидера, на Западе долгое время недооценивали угрозу со стороны России, поскольку эта страна экономически гораздо слабее, ее население сокращается, а промышленность не является инновационной.

Реклама

«Но она производит гораздо больше оружия, и более быстрыми темпами. Мы недооценили угрозу», — заявил он.

При этом Макрон подчеркнул, что Россия является самой большой структурной угрозой для европейцев.

«Она [Россия] ставит под угрозу нашу коллективную безопасность из-за вмешательства в наши избирательные кампании, кибератаки, убийства оппозиционных деятелей и миграционные потоки, которые используются как рычаги влияния. Россия испытывает нашу противовоздушную оборону и изменила свою ядерную доктрину», — напомнил он.

Французский президент отметил, что открытые общества европейских стран являются уязвимыми для информационной войны, которую ведет Россия.

Реклама

«Мы будем наивными, если не признаем, что российская тайная армия распространяется в наших демократиях. Она состоит из этих маленьких, безликих воинов, которых называют цифровыми ботами. Они манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе», — подытожил он.

Напомним, Кремль усиливает давление на Европу гибридными атаками и подготовкой к масштабному конфликту. Эксперты и лидеры стран НАТО считают, что континент уже находится в состоянии войны с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что «кризис» в Украине «спровоцирован коллективным Западом».