Маск хочет создать Академию Звездного флота по мотивам "Стартрека"
Илон Маск анонсировал планы создать "Академию Звездного флота", чтобы подготовить людей к полетам на другие планеты и за пределы Солнечной системы.
Илон Маск планирует воплотить научную фантастику в реальность и основать "Академию Звездного флота", вдохновленную вселенной "Стартрека".
Об этом Маск сказал во время общения с журналистами.
По словам предпринимателя, цель проекта – подготовить людей к полетам на другие планеты и даже за пределы Солнечной системы.
"Мы хотим сделать "Звездный путь" реальным. Это не просто научная фантастика", - заявил Маск.
Он добавил, что будущие космические корабли будут большими, с экипажами людей, которые будут путешествовать к Луне, другим планетам и, наконец, другим звездным системам, где возможна встреча с внеземными цивилизациями.
"Мы стремимся, чтобы однажды фантастика превратилась в научные факты", - подчеркнул Маск, намекая на долгосрочные планы освоения космоса.
Напомним, ранее SpaceX сообщила о серьезной аномалии с одним из спутников Starlink на низкой околоземной орбите. Аппарат потерял связь и двигается в сторону Земли.