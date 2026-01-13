ТСН в социальных сетях

Мир
151
1 мин

Маск хочет создать Академию Звездного флота по мотивам "Стартрека"

Илон Маск анонсировал планы создать "Академию Звездного флота", чтобы подготовить людей к полетам на другие планеты и за пределы Солнечной системы.

Кирилл Шостак
Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

Илон Маск планирует воплотить научную фантастику в реальность и основать "Академию Звездного флота", вдохновленную вселенной "Стартрека".

Об этом Маск сказал во время общения с журналистами.

По словам предпринимателя, цель проекта – подготовить людей к полетам на другие планеты и даже за пределы Солнечной системы.

"Мы хотим сделать "Звездный путь" реальным. Это не просто научная фантастика", - заявил Маск.

Он добавил, что будущие космические корабли будут большими, с экипажами людей, которые будут путешествовать к Луне, другим планетам и, наконец, другим звездным системам, где возможна встреча с внеземными цивилизациями.

"Мы стремимся, чтобы однажды фантастика превратилась в научные факты", - подчеркнул Маск, намекая на долгосрочные планы освоения космоса.

Напомним, ранее SpaceX сообщила о серьезной аномалии с одним из спутников Starlink на низкой околоземной орбите. Аппарат потерял связь и двигается в сторону Земли.

151
