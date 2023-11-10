Не оккупация: премьер Израиля назвал цели ЦАХАЛ в Секторе Газа

Израиль хочет содействовать безопасной эвакуации граждан из зоны боевых действий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не собирается оккупировать Сектор газа после войны, а только хочет изменить жизнь в палестинском анклаве.
Об этом он заявил в четверг, 9 ноября, в интервью каналу Fox News, передает Associated Press.
"Мы должны видеть Газу демилитаризованной, дерадикализированной и отстроенной", — сказал Нетаньяху.
Также премьер отметил, что Израиль хочет содействовать безопасной эвакуации гражданских из зоны боевых действий.
"И мы это делаем" — заверил лидер Израиля.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.
Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.
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