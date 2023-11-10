Не оккупация: премьер Израиля назвал цели ЦАХАЛ в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не собирается оккупировать Сектор газа после войны, а только хочет изменить жизнь в палестинском анклаве.

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Об этом он заявил в четверг, 9 ноября, в интервью каналу Fox News, передает Associated Press.

"Мы должны видеть Газу демилитаризованной, дерадикализированной и отстроенной", — сказал Нетаньяху.

Также премьер отметил, что Израиль хочет содействовать безопасной эвакуации гражданских из зоны боевых действий.

"И мы это делаем" — заверил лидер Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

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