Обвинение против Украины в атаке на "Крокус" – угроза для самой РФ: анализ ISW

Кремль, очевидно, игнорирует явную угрозу, которую представляют операции "Исламского государства" на территории РФ для внутренней безопасности страны и ее жителей.
Атака "Исламского государства Хорасан" на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье – провал российской разведки и правоохранительных органов. Тот факт, что россияне обвиняют в атаке Украину, может дорого стоить внутренней безопасности РФ и жизни гражданского населения.
Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).
В анализе отмечается, что атака "Исламского государства Хорасан" на "Крокус Сити Холл" 22 марта является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов, а не сговором, инициированным разведывательным аппаратом РФ, или направленным против него.
Заявления россиян, настаивающих на причастности Украины к атаке, способствуют усилиям Кремля оправдать полномасштабное вторжение в долгосрочной перспективе, неправдиво изображая существование независимой и суверенной страны как экзистенциальную угрозу для РФ.
В Институте указывают, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции "Исламского государства" на территории РФ для внутренней безопасности страны и ее гражданского населения.
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В то же время российские власти отдают приоритет информационному влиянию ложных обвинений в адрес Украины, сохраняя одновременно определенный уровень доступа к сообществу этнических меньшинств, которые могут быть уязвимы для вербовки "Исламским государством" и подобными группами, чтобы сохранить мобилизованный ресурс для войны против Украины.
"Кремль, вероятно, решил, что информационная ценность обвинения в адрес Украины в атаке на "Крокус" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может испытать из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе салафитов и джихада в пределах своих границ", – говорится в заключении ISW.
Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" сразу взяла на себя ответственность за расстрел посетителей "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Джихадисты обнародовало заявление, в котором назвали теракт войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом". Однако президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта не упомянул об этой группировке. Пропагандисты пытались обвинить Украину.
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