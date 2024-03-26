Обвинение против Украины в атаке на "Крокус" – угроза для самой РФ: анализ ISW

Кремль, очевидно, игнорирует явную угрозу, которую представляют операции "Исламского государства" на территории РФ для внутренней безопасности страны и ее жителей.

Атака "Исламского государства Хорасан" на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье – провал российской разведки и правоохранительных органов. Тот факт, что россияне обвиняют в атаке Украину, может дорого стоить внутренней безопасности РФ и жизни гражданского населения.

Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

В анализе отмечается, что атака "Исламского государства Хорасан" на "Крокус Сити Холл" 22 марта является заметным провалом российской разведки и правоохранительных органов, а не сговором, инициированным разведывательным аппаратом РФ, или направленным против него.

Заявления россиян, настаивающих на причастности Украины к атаке, способствуют усилиям Кремля оправдать полномасштабное вторжение в долгосрочной перспективе, неправдиво изображая существование независимой и суверенной страны как экзистенциальную угрозу для РФ.

В Институте указывают, что Кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу, которую представляют операции "Исламского государства" на территории РФ для внутренней безопасности страны и ее гражданского населения.

Читайте главные новости дня:

В то же время российские власти отдают приоритет информационному влиянию ложных обвинений в адрес Украины, сохраняя одновременно определенный уровень доступа к сообществу этнических меньшинств, которые могут быть уязвимы для вербовки "Исламским государством" и подобными группами, чтобы сохранить мобилизованный ресурс для войны против Украины.

"Кремль, вероятно, решил, что информационная ценность обвинения в адрес Украины в атаке на "Крокус" стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может испытать из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе салафитов и джихада в пределах своих границ", – говорится в заключении ISW.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" сразу взяла на себя ответственность за расстрел посетителей "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Джихадисты обнародовало заявление, в котором назвали теракт войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом". Однако президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам после теракта не упомянул об этой группировке. Пропагандисты пытались обвинить Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кровавая стрельба в "Крокус Сити Холл": почти 200 погибших! Кто причастен и кому это выгодно?

Читайте также: