Звинувачення проти України в атаці на "Крокус" – загроза для самої РФ: аналіз ISW

Кремль, очевидно, ігнорує явну загрозу, яку становлять операції "Ісламської держави" на території РФ для внутрішньої безпеки країни та її жителів.

Атака "Ісламської держави Хорасан" на "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї – провал російської розвідки та правоохоронних органів. Той факт, що росіяни звинувачують в атаці Україну, може дорого коштувати внутрішній безпеці РФ та життю цивільного населення.

Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В аналізі зазначається, що атака "Ісламської держави Хорасан" на "Крокус Сіті Холл" 22 березня є помітним провалом російської розвідки та правоохоронних органів, а не змовою, ініційованою розвідувальним апаратом РФ, або спрямованою проти нього.

Заяви росіян, які наполягають на причетності України до атаки, сприяють зусиллям Кремля виправдати повномасштабне вторгнення до цієї держави у довгостроковій перспективі, неправдиво зображуючи існування незалежної та суверенної країни як екзистенційну загрозу для РФ.

В Інституті вказують, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори, очевидно, ігнорують явну загрозу, яку становлять операції "Ісламської держави" на території РФ для внутрішньої безпеки країни та її цивільного населення.

Читайте провідні новини дня:

Натомість російська влада віддає пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень на адресу України, зберігаючи водночас певний рівень доступу до спільноти етнічних меншин, які можуть бути вразливими до вербування "Ісламською державою" та подібними групами, аби зберегти мобілізований ресурс для війни проти України.

"Кремль, ймовірно, вирішив, що інформаційна цінність звинувачення на адресу України в атаці на "Крокус" вартує будь-яких ризиків для внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі салафітів і джихаду в межах своїх кордонів", – йдеться у висновку ISW.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" одразу взяло на себе відповідальність за розстріл відвідувачів "Крокус Сіті Хол" у Красногорську. Джихадисти оприлюднило заяву, в якій назвали теракт війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом". Проте президент РФ Володимир Путін у зверненні до росіян після теракту не згадав про це угруповання. Натомість пропагандисти намагалися звинуватити Україну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кривава стрілянина у "Крокус Сіті Хол": майже 200 загиблих! Хто причетний і кому це вигідно?!

Читайте також: