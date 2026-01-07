Одна из стран Евросоюза допустила отправку военных в Украину - подробности

Миротворцы / © ТСН

Мадрид рассматривает возможность привлечения испанских вооруженных сил к будущей международной миротворческой миссии в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время пресс-конференции в Париже, пишет издание EFE.

По словам Санчеса, Испания как влиятельное европейское государство не останется в стороне от процессов стабилизации после достижения договоренностей о прекращении огня. Он подчеркнул, что участие Испании предусматривает не только гуманитарный вклад в восстановление инфраструктуры, но и привлечение военных возможностей в рамках миротворческих усилий.

Премьер-министр отметил, что если испанские военные ранее участвовали в миссиях в отдаленных регионах мира, то их присутствие в Европе для поддержания мира является вполне логичным и необходимым.

Санчес сообщил, что уже в следующий понедельник начнется серия переговоров с лидерами большинства парламентских групп, за исключением партии Vox, для согласования позиции Испании относительно вклада в безопасность Украины. Ранее испанские власти называли разговоры об отправке военных преждевременными, однако теперь премьер демонстрирует более решительный подход и считает 2026 год потенциальным временем для завершения войны.

Он добавил, что реализация этого плана потребует официального одобрения Конгресса депутатов Испании, а правительство будет держать парламент в курсе всех договоренностей, как только они приобретут конкретные очертания. Сейчас речь идет о подготовке почвы для участия Испании в международных гарантиях безопасности после завершения активных боевых действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 января около 40 мировых лидеров и топ-чиновников ЕС собрались в Париже, чтобы финализировать условия окончания войны в Украине

Хотя США участвовали в переговорах, окончательную декларацию подписали только европейские союзники Украины.