Папа Франциск хотел встретиться с Путиным 25 февраля, но ему не разрешил Лавров

Российская сторона была против такой идеи понтифика.

Папа Римский Франциск заявил, что хотел встретиться с Владимиром Путиным 25 февраля, после того, как диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину, но понтифику не разрешил глава МИД России Лавров.

Об этом информирует Vatican News.

На следующий день после начала полномасштабной войны Папа поехал в российское посольство, чтобы обсудить эту тему с российским послом, которого назвал "добрым человеком".

"Я знаю его уже шесть лет, с тех пор как он приехал. Он является гуманистом. Вспоминаю комментарий, который он тогда мне оставил: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (мы попали в диктатуру денег), говоря о цивилизации", – сказал Папа.

В ходе этого визита понтифик выразил свою готовность поехать в Москву и переговорить с Путиным. Папа считал, что сможет убедить диктатора прекратить войну.

"Мне очень вежливо ответил Лавров, мол, спасибо, но в настоящее время этого не нужно", – отметил Франциск.

Также Папа призвал журналистов быть пацифистами и выступать против войн.

Позиция Папы Римского относительно войны в Украине

Минусы

Папа Римский Франциск и позиция Ватикана по отношению к российской агрессии не раз вызывали удивление, а то и возмущение украинцев.

Так, теперь он сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине

Ранее Папа Римский заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла, и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Также он заявлял, что война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только Украина. По его мнению, война в Украине обратила внимание на проблему голода в мире.

А перед Пасхой традиционный крестный ход в Страстную пятницу вызвал скандал и возмущение украинцев. В Ватикане решили, что крест символически понесут украинка и россиянка в знак примирения между народами.

Плюсы

Справедливо отметить, что Папа Римский не раз критиковал Путина за развязанную войну. Он призвал диктатора прекратить "поток насилия и смерти" в Украине.

Российские ракетные удары по украинским городам понтифик назвал "безжалостными".

Досталось от Папы и патриарху Кириллу, ставшему "духовным пропагандистом" в России. Франциск призвал не оправдывать войну религией.

Кроме того, Папа Римский принимал участие в переговорах по освобождению защитников "Азовстали". Как оказалось, он участвовал в наибольшем обмене пленными между Украиной и РФ, во время которого удалось освободить более 200 защитников Мариуполя.