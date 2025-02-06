Первая страна Европы поддержала план Трампа относительно Сектора Газа

Венгрия заинтересована в решениях, которые принесут мир и стабильность на Ближний Восток.

Правительство Венгрии поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по переселению палестинского населения из Сектора Газа, поскольку она может помочь "миру и стабильности" на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в интервью американскому телеканалу Fox News.

“Я не знаю, можно ли реализовать этот план, примут ли его страны региона. Но мы все знаем, что президент Трамп заключает соглашение. Мы все знаем, что у президента Трампа есть фантастические навыки ведения переговоров. Мы понимаем, что у него были контакты со своими иорданскими и египетскими коллегами, поэтому давайте посмотрим", — сказал он.

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Сиярто добавил, что Венгрия заинтересована в решениях, которые принесут мир и стабильность на Ближний Восток.

"Это, пожалуй, самый сложный вопрос в мире сейчас: как достичь долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Я понимаю, что все предложения очень щепетильны, любое предложение может вызвать эмоции", — заметил венгерский министр.

При этом он добавил, что инициатива Трампа не является "безнадежной" и нельзя исключать возможность ее реализации.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее предложил, чтобы после завершения боевых действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС Сектор Газа был передан Соединенным Штатам, а палестинское население этого анклава переселено на другие территории.

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