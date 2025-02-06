Перша країна Європи підтримала план Трампа щодо Сектору Гази

Угорщина зацікавлена в рішеннях, які принесуть мир і стабільність на Близький Схід.

Уряд Угорщини підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо переселення палестинського населення із Сектора Гази, оскільки вона може посприяти "миру та стабільності" на Близькому Сході.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

“Я не знаю, чи можна реалізувати цей план, чи приймуть його країни регіону. Але ми всі знаємо, що президент Трамп укладає угоди. Ми всі знаємо, що президент Трамп має фантастичні навички ведення переговорів. Ми розуміємо, що він мав контакти зі своїми йорданськими та єгипетськими колегами, тож давайте подивимося", - сказав він.

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Сіярто додав, що Угорщина зацікавлена в рішеннях, які принесуть мир і стабільність на Близький Схід.

"Це, мабуть, найскладніше питання в світі зараз: як досягти довгострокового миру на Близькому Сході. Я розумію, що всі пропозиції дуже делікатні, будь-яка пропозиція може викликати емоції", - зауважив угорський міністр.

При цьому він додав, що ініціатива Трампа не є “безнадійною” і не можна виключати можливість її реалізації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше запропонував, щоб після завершення бойових дій між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС Сектор Газа був переданий Сполученим Штатам, а палестинське населення цього анклаву переселене на інші території.

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