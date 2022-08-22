Пионтковский рассказал, кто стоит за убийством Дугиной

Убийство Дарьи Дугиной было очень профессиональным, что указывает на то, что за этим стоят спецслужбы.

Убийство Дугиной – это сообщение для философа, чтобы не переходил предел.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

"Понятно, что это российские спецслужбы. Дугин хорошо известен как неформальный духовный вождь ультрафашистской "партии", которая в последнее время все больше критикует Путина как "недостаточно фашиста",– сказал он.

Российский оппозиционер убежден, что вопрос Дугина и его сторонников стал беспокоить окружение Путина именно сейчас – когда он отчаянно, но безуспешно пытается добиться замораживания конфликта.

Перед такими дипломатическими шагами особенно необходимо закрыть голос этой "партии".

"Вчерашнее убийство – это предупреждение Дугину, чтобы он не переходил ту линию, которую давно перешел Гиркин, и оставался лояльным к фюреру", – объяснил Андрей Пионтковский.

Напомним, в результате взрыва автомобиля в Подмосковье погибла дочь Александра Дугина, которого западные СМИ называют "философом Путина". 29-летняя Дарья Дугина, также известная как Дарья Платонова, ехала с литературно-музыкального фестиваля "Традиция". На этом фестивале был и ее отец, уехавший домой другой машиной.

Российские пропагандисты и политики уже связали событие с украинскими властями. Офис президента Украины отрицает причастность к гибели Дарьи Дугиной.

Первой версией произошедшего назвали был взрыв газового баллона, однако сейчас правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

В России взорвали автомобиль пропагандиста Дугина – погибла его дочь

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