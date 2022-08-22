Піонтковський розповів, хто стоїть за вбивством Дугіної

Вбивство Дар’ї Дугіної було дуже професійним, що вказує на те, що за цим стоять спецслужби.

Вбивство Дугіної - це повідомлення для філософа, щоб не переходив межу.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.





"Зрозуміло, що це російські спецслужби. Дугін добре відомий як такий неформальний духовний вождь ультрафашистської "партії", яка останнім часом все більше критикує Путіна як "недостатньо фашиста",– сказав він.

Російський опозиціонер переконаний, що питання Дугіна та його прибічників почало турбувати оточення Путіна саме зараз – коли він відчайдушно, але безуспішно намагається домогтися заморожування конфлікту.

Перед такими дипломатичними кроками особливо необхідно було закрити голос цієї "партії".

"Вчорашнє вбивство – це попередження Дугіну, щоб він не переходив ту лінію, яку давно перейшов Гіркін, і залишався лояльним до фюрера", – пояснив Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля в Підмосков'ї загинула дочка Олександра Дугіна, якого західні ЗМІ називають "філософом Путіна". 29-річна Дар'я Дугіна, також відома як Дар'я Платонова, їхала з літературно-музичного фестивалю "Традиція". На цьому фестивалі був і її батько, який поїхав додому іншою машиною.

Російські пропагандисти та політики вже пов'язали подію з українською владою. Офіс президента України заперечує причетність до загибелі Дар'ї Дугіної.

Першою версією того, що сталося, назвали був вибух газового балона, проте зараз правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

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