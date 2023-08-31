Под Москвой похоронили Дмитрия Уткина по прозвищу "Вагнер"

Погибшего соратника Пригожина провели в последний путь без роты почетного караула и артиллерийских залпов.

В четверг, 31 августа, под Москвой похоронили российского террориста Дмитрия Уткина по прозвищу "Вагнер", который был командиром наемников частной военной компании Евгения Пригожина. Именно по его прозвищу неофициальная "группа Вагнера" получила свое название, превратившись в ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают российские пропагандисты и Telegram-каналы.

Как проходили похороны

Похороны проходили на Митищинском мемориальном кладбище в Подмосковье. В отличие от траурной церемонии в Санкт-Петербурге, где похоронили Евгения Пригожина, прощание с "Вагнером" прошло без особых торжеств.

Гроб с телом привезли на кладбище без сопровождения роты почетного караула на пушечном лафете с помощью бронеавтомобиля "Тигр". Во время похорон не было артиллерийских залпов.

Вход в кладбище охраняли силовики с антидроновыми ружьями. С самого утра территорию вокруг мемориального кладбища оцепили ОМОН, Росгвардия, а часть дороги преградили сотрудники ДПС. Все машины, двигавшиеся к кладбищу, осматривались.

Гражданским вход был запрещен, "вагнеровцев" на похороны Уткина пропускали только по специальным жетонам. Прессы на траурной церемонии тоже не было.

На каком кладбище похоронен "Вагнер"

Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах, где похоронили Уткина, — один из крупнейших военных мемориалов в России и находится в ведении Министерства обороны России.

Указом президента РФ определены категории граждан, обладающих правом быть здесь погребенными. В частности, это военнослужащие, "погибшие (умершие) при защите интересов государства", проявившие при этом "доблесть и героизм". Также в этом списке президенты СССР и России, лауреаты Нобелевской премии.

По данным ВЧК-ОГПУ, террориста похоронили рядом с полковником РФ Виталием Табачниковым. Он являлся командиром 112-го отдельного вертолетного полка, 11-й армии военно-воздушных сил России и ПВО Вооруженных сил России.

Кто такой Дмитрий Уткин

По данным центра "Досье", Уткин родился 11 тюня 1970 года в городе Асбест Свердловской области, поступил в военное училище в Петербурге, участвовал в чеченских войнах, а затем являлся командиром 700-го отдельного отряда специального назначения в Печорах Псковской области РФ.

В 2013 году Уткин уволился в запас и отправился в Сирию в составе небольшой российской ЧВК "Славянский корпус", которая, по данным "Фонтанки", охраняла нефтяную инфраструктуру. После столкновения с подразделениями "Исламского государства" наемники вернулись в Россию.

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Уткин взял себе позывной "Вагнер" именно после первой командировки в Сирию в 2013 году, поскольку начал увлекаться идеологией неонацизма. "Фонтанка" описывала Уткина как человека, известного "приверженностью эстетике и идеологии Третьего рейха, отсюда и позывной в честь композитора-мистика (Рихард Вагнер был любимым композитором Адольфа Гитлера)".

Евгений Пригожин публично признал, что создал ЧВК "Вагнер" в 2014 году после начала конфликта на Донбассе.

Напомним, в Росавиации подтвердили, что террористы Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин были на борту самолета, который 23 августа разбился в Тверской области РФ.

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