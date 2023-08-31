Під Москвою поховали Дмитра Уткіна на прізвисько “Вагнер”

Загиблого соратника Пригожина провели в останню путь без роти почесної варти та артилерійських залпів.

У четвер, 31 серпня, під Москвою поховали російського терориста Дмитра Уткіна на прізвисько “Вагнер”, який був командиром найманців приватної військової компанії Євгена Пригожина. Саме за його прізвиськом неофіційна “група Вагнера” отримала свою назву, перетворившись у ПВК “Вагнер”.

Про це повідомляють російські пропагандисти та Telegram-канали.

Як відбувався похорон

Похорон відбувався на Митищинському меморіальному цвинтарі у Підмосков'ї. На відміну від траурної церемонії в Санкт-Петербурзі, де поховали Євгена Пригожина, прощання з “Вагнером” пройшло без особливих урочистостей.

Труну з тілом привезли на кладовище без супроводу роти почесної варти на гарматному лафеті за допомогою бронеавтомобіля "Тигр". Під час поховання не було артилерійських залпів.

Натомість вхід до кладовища охороняли силовики з антидроновими рушницями. Від самого ранку територію довкола меморіального цвинтаря оточили ОМОН, Росгвардія, а частину дороги перегородили співробітники ДПС. Усі машини, які рухалися до кладовища, оглядалися.

Цивільним вхід був заборонений, "вагнерівців" на похорон Уткіна пропускали тільки за спеціальними жетонами. Преси на траурній церемонії теж не було.

На якому цвинтарі похований “Вагнер”

Федеральний військовий меморіальний цвинтар у підмосковних Митищах, де поховали Уткіна, — один із найбільших військових меморіалів у Росії та перебуває у віданні Міністерства оборони Росії.

Указом президента РФ визначено категорії громадян, які мають право бути тут похованими. Зокрема, це військовослужбовці, які “загинули (померли) при захисті інтересів держави”, виявивши при цьому “доблесть і героїзм”. Також у цьому переліку президенти СРСР та Росії, лауреати Нобелівської премії.

За даними ВЧК-ОГПУ, терориста поховали поруч із полковником РФ Віталієм Табачниковим. Він був командиром 112-го окремого вертолітного полку, 11-ї армії військово-повітряних сил Росії і ППО Збройних сил Росії.

Хто такий Дмитро Уткін

За даними центру "Досьє", Уткін народився 11 червня 1970 року в місті Азбест Свердловській області, вступив до військового училища в Петербурзі, брав участь у чеченських війнах, а потім був командиром 700-го окремого загону спеціального призначення в Печорах Псковської області РФ.

У 2013 році Уткін звільнився в запас і вирушив до Сирії у складі невеликої російської ПВК “Слов'янський корпус”, яка, за даними “Фонтанки”, охороняла нафтову інфраструктуру. Після зіткнення з підрозділами “Ісламської держави” найманці повернулися до Росії.

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Уткін взяв собі позивний “Вагнер” саме після першого відрядження до Сирії у 2013 році, оскільки почав захоплюватися ідеологією неонацизму. “Фонтанка” описувала Уткіна як людину, відому “прихильністю до естетики та ідеології Третього рейху, звідси й позивної на честь композитора-містика (Ріхард Вагнер був улюбленим композитором Адольфа Гітлера)”.

Євген Пригожин публічно визнав, що створив ПВК “Вагнер” у 2014 році після початку конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, у Росавіації підтвердили, що терористи Євген Пригожин і його права рука Дмитро Уткін були на борту літака, який 23 серпня розбився у Тверській області РФ.

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