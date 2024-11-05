Politico объяснило, чего действительно хочет Кремль от выборов в США

Если бы Кремль мог проголосовать, нет никаких сомнений, что он проголосовал бы за хаос.

Несмотря на распространенное мнение о поддержке Кремлем Дональда Трампа в выборах президента США, реальность такова, что ни один из кандидатов не сможет в полной мере удовлетворить интересы Москвы.

Об этом говорится в статье издания Politico.

Отношение Кремля к Трампу

Хотя в 2016 году победа Трампа вызвала восторг у России, сегодня Кремль осознает, что оба потенциальных президента, вряд ли реализуют желаемые для Москвы изменения. Профессор Нина Хрущева указывает, что Путину импонирует Трамп, поскольку тот проявляет восхищение перед российским президентом.

"Путин — невысокий, тщеславный человек. Кремлю нравится, что высокий и богатый Трамп испытывает абсолютный восторг перед Путиным. Это дает Путину преимущество", — заявила профессор из Нью-Йорка.

Кремль привлекает обещание Трампа завершить войну в Украине, вероятно, за счет уступок Киева, однако в Москве понимают, что даже прокремлевский президент не изменит антироссийский курс США. В то же время, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что выборы в Америке не принесут изменений.

Почему победа Гаррис может быть выгодна Кремлю

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Российский президент Владимир Путин саркастически выразил поддержку кандидатке от демократов Камали Гаррис, отметив, что если Джо Байден выйдет из гонки, Россия "поддержит" Гаррис. Эти слова вызвали смех среди присутствующих, но эксперты считают, что за этой шуткой может скрываться более серьезная стратегия.

Победа Гаррис, по мнению аналитиков, может сохранить статус-кво, выгодный Москве, особенно в условиях уменьшения поддержки Украины со стороны Запада.

За кого бы проголосовал Кремль

Эксперты по разведке и технологиям в Соединенных Штатах обвинили Россию в активном распространении фейковых видеороликов и дезинформации, имеющих целью повлиять на предвыборную кампанию.

"Если бы Кремль решил проголосовать, нет никаких сомнений, что он бы проголосовал за хаос, поляризацию и разочарование в американской демократии. На сегодняшний день у него, похоже, есть хорошие шансы на победу", — говорится в статье.

Напомним, на нынешних выборах президента США объявление победителя ожидается позже из-за ожесточенной борьбы между кандидатами.

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