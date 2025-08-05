Полмиллиарда на ракеты Patriot для Украины: три страны объявили о выделении средств

Швеция, Норвегия и Дания подлили полмиллиарда долларов на закупку ракет для Patriot и другого оружия США / © portal.lviv.ua

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Швеция, Норвегия и Дания во вторник, 5 августа, сообщили, что внесут в возглавляемый НАТО проект около 500 миллионов долларов США. Эти средства будут направлены на поставки американского оружия, в частности ракет Patriot, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России.

Об этом пишет Reuters.

Пол миллиарда на оружие для Украины

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что Соединенные Штаты будут поставлять оружие Украине, оплачиваемому европейскими союзниками, но не уточнил, как именно это будет происходить.

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«Этим вкладом мы хотим гарантировать, что Украина быстро получит необходимое вооружение, одновременно укрепляя сотрудничество НАТО в обороне Украины и обеспечивая мир на украинских условиях», — заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Сотрудничество и финансовые обязательства

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен отметил, что эти средства будут доступны немедленно и что позже Дания будет готова рассмотреть дополнительное финансирование.

«Скорость абсолютно критическая», — подчеркнул он.

Взнос Дании составляет около 90 млн долларов, а Норвегия заявила, что предоставит примерно 146 млн долларов. Швеция сообщила, что ее вклад в пакет, включающий ракеты Patriot и другое оборудование для противовоздушной обороны, а также противотанковые боеприпасы составляет 275 млн долларов.

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«Дальнейшие поставки такого рода американских оборонных материалов, которые Европа не может предоставить в достаточном количестве, решающая для обороноспособности Украины», — сказала журналистам заместитель премьер-министра Швеции Эбба Буш.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил благодарность трем странам Северной Европы за их быстрые действия по финансированию пакета помощи. По его словам, НАТО будет координировать инициативу, финансируемую европейскими членами Альянса и Канадой, и будет разделена на пакеты стоимостью примерно по 500 миллионов долларов. Нидерланды в понедельник стали первой страной, объявившей о своем участии с вкладом в 500 миллионов евро (приблизительно 540 млн долларов). Согласно данным на правительственном сайте Швеции, по состоянию на конец марта этого года страна предоставила Украине помощь около 8,8 млрд долларов.

Напомним, ВСУ представили оружие, охотящееся на вражескую авиацию. Новый боевой робот может поражать воздушные цели по укрытию и уже прошел испытания в бою.