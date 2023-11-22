Польские перевозчики расширяют блокаду на границе с Украиной

Четвертый пункт пропуска "Медика-Шегини" польские перевозчики будут блокировать с 23 ноября вместе с фермерами.

Лидер протеста польских перевозчиков Рафал Меклер из ультраправого Национального движения анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска на границе с Украиной. С четверга, 23 ноября, пункт пропуска "Медика-Шегини" перевозчики будут блокироваться вместе с польскими фермерами.

Об этом Меклер написал на своей Facebook-странице.

“Фермеры едут в Медику в четверг! Вместе мы можем больше! — говорится в сообщении.

Также лидер протеста польских перевозчиков заявил, что блокада крупнейшего пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе будет продлена до 1 февраля 2024 года.

"Мы подали еще одну заявку. Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принят без оговорок", — написал он.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин". 15 ноября протестующие в очередной раз отказались принимать предложение после переговоров.

Как забастовка польских перевозчиков может повлиять на работу многих компаний в Украине , читайте в материале ТСН.ua.

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