Помощь считают чрезмерной: в Польше изменилось отношение к украинцам

Украинцы в Польше / © Укринформ

Реклама

В Польше продолжает снижаться уровень поддержки украинских беженцев. Впервые за все время наблюдений половина поляков считает, что их стране следует уменьшить помощь украинцам, нашедшим убежище после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Polsat со ссылкой на данные Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Нынешний уровень одобрения приема украинских беженцев – самый низкий с начала опросов в 2014 году. Доля тех, кто выступает против дальнейшего приема украинцев, достигла 45%, что является рекордным показателем.

Реклама

Половина поляков считает помощь чрезмерной

По результатам исследования, 50% респондентов убеждены, что помощь Украине слишком велика, тогда как 46% считают ее целесообразной.

Поддержку беженцам чаще выражают:

мужчины – 52% (против 43% среди женщин);

люди постарше – 51% (против 21% младших);

жители городов – 64% (против 36% в селах);

лица с высшим образованием – 63% (против 25% с начальным);

респонденты с высокими доходами – 69% (против 36% с самыми низкими);

сторонники левых политических сил – 61% (против 41% посреди правых).

Больше всего поддерживают помощь избиратели партии "Разом" и правящей "Гражданской коалиции" - более 70% в каждом случае.

Льготы — только для работающих

Большинство опрошенных — 58% — считают, что украинцы должны получать социальные выплаты, такие как 800 плюс или бесплатную медицинскую помощь, только если работают и платят налоги в Польше.

Реклама

Еще 25% поддерживают предоставление таких льгот только тем, кто имеет официальный статус беженца, в то время как 12% выступают против любой помощи.

Ранее стало известно, при каких трех условиях украинские беженцы готовы вернуться в Украину.