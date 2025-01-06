Премьер Канады может объявить об отставке – Reuters

Призывы к Трюдо уйти в отставку возросли с декабря, когда он попытался понизить министра финансов Христю Фриланд.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо все чаще объявляет о своем намерении уйти в отставку, хотя он еще не принял окончательного решения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с мнением главы канадского правительства.

Журналисты издания побеседовали со своим источником после того, как Globe and Mail сообщило, что Трюдо уже 6 января объявит, что покинет пост лидера правящей Либеральной партии Канады после девяти лет пребывания в должности.

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В случае отставки политика Либеральная партия останется без постоянного руководителя. Это произойдет на фоне результатов опросов, свидетельствующих о том, что либералы серьезно проигрывают официальной оппозиции – консерваторам – на выборах, которые должны состояться до конца октября 2025 года.

Источники Globe and Mail сообщили, что точно не знают, когда Трюдо объявит о своих планах уйти, но ожидают, что это произойдет до экстренного заседания либеральных законодателей 8 января.

Все больше либеральных парламентариев, озабоченных серией мрачных опросов, публично призывали Трюдо уйти в отставку.

Globe and Mail добавляет – остается непонятным, уйдет ли Трюдо немедленно или останется на посту премьера, пока не будет избран новый лидер либералов.

"Если он таки уйдет в отставку, это, вероятно, подтолкнет новые призывы к быстрым выборам, чтобы создать стабильное правительство, способное иметь дело с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа в течение следующих четырех лет", – говорится в статье.

По словам одного из источников, Трюдо обсудил с министром финансов Домиником Лебланом то, готов ли тот вступить в должность временного лидера и премьер-министра.

Отмечается, что призывы к Трюдо уйти в отставку возросли с декабря, когда он попытался снизить министра финансов Христю Фриланд, одну из его ближайших соратниц в кабинете, после ее отказа от предложений премьера по увеличению расходов. Фриланд ушла с должности и написала письмо, в котором обвинила Трюдо в "политических трюках", а не сосредоточении на том, что лучше для страны.

К слову, накануне свою отставку анонсировал исполняющий обязанности канцлера Австрии консерватор Карл Нехаммер.

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