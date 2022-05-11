Президент Чехии разрешил гражданам страны вступить в ВСУ: сколько чехов выразили желание

Президент Чехии Милош Земан поддержал вступление 103 чехов в ряды Вооруженных сил Украины.

Теперь соответствующее решение должен подписать премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

"Президент Чешской Республики Милош Земан подписал решение о согласии вступления в Вооруженные силы Украины 103 граждан на основании их заявления", — написал Овчачек в своем Твиттере.

Следует отметить, что еще в начале марта в Пражский Град обратилось около 300 человек, изъявивших желание вступить в иностранную армию.

Однако во время переговоров с Земаном Петр Фиал заявил, что предоставить коллективное разрешение выехать на войну за границу невозможно. Кроме того, даже несмотря на такое количество заявлений, невозможно было предоставить заявителям даже индивидуальное согласование.

Напомним, президент Чехии Милош Земан заявил, что Путин подвергся иллюзиям о российской армии, считая ее "второй в мире", но на самом деле его нападение на Украину "разрушит Россию".

Во Франции, Британии и Чехии прошли акции протеста против российской агрессии

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