Президента Бразилии экстренно госпитализировали – СМИ

Официальной информации о состоянии здоровья Болсонару нет.
В понедельник, 3 января, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в медицинское учреждение.
Об этом сообщают бразильские СМИ.
Отмечается, что 66-летний глава государства был госпитализирован для лечение возможной кишечной непроходимости. Он попал в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу.
К слову, никакой официальной информации о состоянии здоровья Болсонару пока нет.
Напомним, в июле 2021 года президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован из-за хронической икоты, которая длилась почти две недели. Он связывал это с приемом некоторых лекарств. Через несколько дней его выписали.
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