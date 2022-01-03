Президента Бразилии экстренно госпитализировали – СМИ

Официальной информации о состоянии здоровья Болсонару нет.

В понедельник, 3 января, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщают бразильские СМИ.

Также читайте Критик COVID и противник вакцинации: читатели Time назвали президента Бразилии Болсонара человеком года

Отмечается, что 66-летний глава государства был госпитализирован для лечение возможной кишечной непроходимости. Он попал в больницу Vila Nova Star в Сан-Паулу.

К слову, никакой официальной информации о состоянии здоровья Болсонару пока нет.

Напомним, в июле 2021 года президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован из-за хронической икоты, которая длилась почти две недели. Он связывал это с приемом некоторых лекарств. Через несколько дней его выписали.

Читайте также: