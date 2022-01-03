Президента Бразилії екстрено шпиталізували - ЗМІ

Офіційної інформації про стан здоров'я Болсонару немає.
У понеділок, 3 січня, президента Бразилії Жаїра Болсонару шпиталізували до медичного закладу.
Про це повідомляють бразильські ЗМІ.
Зазначається, що 66-річного главу держави шпиталізували для лікування можливої кишкової непрохідності. Він потрапив до лікарні Vila Nova Star у Сан-Паулу.
До слова, жодної офіційної інформації про стан здоров'я Болсонару наразі немає.
Нагадаємо, у липні 2021 року президент Бразилії Жаїр Болсонару був госпіталізований через хронічну гикавку, яка тривала майже два тижні. Він пов’язував це з прийомом деяких ліків. За кілька днів його виписали.
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