Президента Бразилії екстрено шпиталізували - ЗМІ

Офіційної інформації про стан здоров'я Болсонару немає.

У понеділок, 3 січня, президента Бразилії Жаїра Болсонару шпиталізували до медичного закладу.

Про це повідомляють бразильські ЗМІ.

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Зазначається, що 66-річного главу держави шпиталізували для лікування можливої кишкової непрохідності. Він потрапив до лікарні Vila Nova Star у Сан-Паулу.

До слова, жодної офіційної інформації про стан здоров'я Болсонару наразі немає.

Нагадаємо, у липні 2021 року президент Бразилії Жаїр Болсонару був госпіталізований через хронічну гикавку, яка тривала майже два тижні. Він пов’язував це з прийомом деяких ліків. За кілька днів його виписали.

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