Пригожин незадолго до гибели обвинил Минобороны в геноциде: детали от ISW

Владелец "Вагнера" обвинял Шойгу и Герасимова в "убийстве десятков тысяч российских граждан" и "передаче российских территорий врагу".

Летом 2023 года владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подал в Следственный комитет России заявления с требованием возбудить дела против министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего Валерия Герасимова за "геноцид российского народа".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российского адвоката Кирилла Качура.

Обвинения Пригожина в адрес Минобороны

В отчете указано, что Качур, которого в 2022 году в РФ заочно обвинили в растрате и взяточничестве, 22 октября заявил, что Пригожин подал в Следственный комитет заявления о возбуждении уголовного дела против Шойгу и Герасимова за "геноцид российского народа, убийство десятков тысяч российских граждан и передачу российских территорий врагу". Это заявление было подано перед мятежом "Вагнера" 24 июня.

Теперь Качур обратился к главе Следственного РФ Александру Бастрыкину с просьбой публично рассказать о том, что произошло с заявлениями Пригожина после его смерти. Адвокат заявил, что россияне, поддерживающие Пригожина и его месседж, должны объединиться вокруг идеологических принципов, которые исповедовал владелец ЧВК, и добиваться восстановления справедливости в обществе.

"Неодобрения Минобороны пережили самого Пригожина"

"Ссылка Качура на идеологическую оппозицию Пригожина по отношению к российскому Минобороны свидетельствует о том, что сильная неприязнь и неодобрение Минобороны пережили Пригожина, даже когда группа "Вагнера" распалась как централизованная организация", — отметили в Институте.

Там предположили, что отдельный лагерь в российском информационном пространстве, присоединяющийся к гипернационалистической провоенной, но антиминистерской идеологии Пригожина, может продолжить информационную критику Минобороны и военного командования, пока идет война против Украины.

К слову, в начале октября в ISW сообщили, что "Вагнер" может снова представлять серьезную угрозу для ВСУ, если консолидируется с единственным лидером и перейдет в подчинение Росгвардии или Минобороны. Среди потенциальных вожаков – сын Евгения Пригожина Павел.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Вагнер" вернулся в Украину! Суровикин вылез из ада, а вместо Пригожина – новая шавка!

Читайте также: