Путин шокировал странным поведением на форуме в Астане: на диктатора напал кашель (видео)

Путин во время визита в Казахстан кашлял настолько сильно, что даже не мог договорить предложение.
Президент России Владимир Путин сильно кашлял и не мог завершить предложение во время выступления на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео.
Заметим, что российский диктатор кашлял почти после каждого произнесенного слова.
Так что у пользователей Интернета сразу возникли подозрения о проблемах со здоровьем Путина. В частности, украинцы в комментариях предполагают, что главе Кремля "стала поперек горла Украина", которую он не может захватить.
Кроме того, на этом же саммите Путин активно бегал между лидерами других государств и пожимал им руки. Вероятно, таким образом хотел привлечь к себе побольше внимания.
Следует отметить, что во время своей речи президент России ни разу не упомянул о войне против Украины. Путин уже традиционно для себя врал, будто бы РФ "делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности", и призвал к сотрудничеству.
Вероятные болезни Путина
Путин может иметь болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства, еще весной писал ряд СМИ.
А в августе у президента РФ были заметны проблемы с правой рукой. На одной из встреч он пытался отмахиваться от комаров, но только левой рукой, а правая была совсем не задействована, хотя Путин – правша.
Кроме того, летом во время визита в Иран президент РФ очень хромал и не смог нормально сойти с трапа самолета.
В то же время в американской разведке предполагают, что Путин страдает мозговым расстройством, вызванным слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами. Западные СМИ также писали о предполагаемом раке поджелудочной железы или спинном мозге российского диктатора.
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