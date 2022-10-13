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Путин шокировал странным поведением на форуме в Астане: на диктатора напал кашель (видео)

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Путин шокировал странным поведением на форуме в Астане: на диктатора напал кашель (видео)

Путин во время визита в Казахстан кашлял настолько сильно, что даже не мог договорить предложение.

Президент России Владимир Путин сильно кашлял и не мог завершить предложение во время выступления на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео.

Заметим, что российский диктатор кашлял почти после каждого произнесенного слова.

Так что у пользователей Интернета сразу возникли подозрения о проблемах со здоровьем Путина. В частности, украинцы в комментариях предполагают, что главе Кремля "стала поперек горла Украина", которую он не может захватить.

Кроме того, на этом же саммите Путин активно бегал между лидерами других государств и пожимал им руки. Вероятно, таким образом хотел привлечь к себе побольше внимания.

Следует отметить, что во время своей речи президент России ни разу не упомянул о войне против Украины. Путин уже традиционно для себя врал, будто бы РФ "делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности", и призвал к сотрудничеству.

Вероятные болезни Путина

Путин может иметь болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства, еще весной писал ряд СМИ.

А в августе у президента РФ были заметны проблемы с правой рукой. На одной из встреч он пытался отмахиваться от комаров, но только левой рукой, а правая была совсем не задействована, хотя Путин – правша.

Кроме того, летом во время визита в Иран президент РФ очень хромал и не смог нормально сойти с трапа самолета.

В то же время в американской разведке предполагают, что Путин страдает мозговым расстройством, вызванным слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами. Западные СМИ также писали о предполагаемом раке поджелудочной железы или спинном мозге российского диктатора.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2227
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