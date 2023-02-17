Путина может остановить только одно: эксперт об угрозе переворота в Молдове

Президент России Владимир Путин хочет осуществить государственный переворот в Молдове, но его планам могут помешать местные агенты влияния Кремля.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

"Если у них будет возможность совершить переворот в Молдове, они его совершат. Считаю, что угроза вполне реальная. Вопрос - насколько у них такая возможность есть. Их ничто в этом смысле не остановит. Никаких соображений дипломатического характера или иного для них не существует", - заявила аналитик.

По словам Курносовой, единственное, что может остановить россиян - если в Молдове повторится ситуация, которая происходила в Украине с кумом Владимира Путина Виктором Медвечуком:

"Когда есть какие-то люди, которые получают огромные бюджеты, пишут отчеты, хотя на самом деле там ничего нет. Если в Молдове у них такие же люди, как в Украине был Медведчук, тогда может ничего не произойти".

Курносова считает, что власти Молдовы должны оценивать угрозу "достаточно серьезно".

Оценивая ситуацию в непризнанном Приднестровье, эксперт завила:

"Что касается Приднестровья, там давно уже ситуация более-менее стабильная, и обострение уже не нужно приднестровским "властям". Приднестровье - серая зона, через которую можно прокручивать кучу разных дел - все то, что в любой другой стране будет незаконно. Поэтому сегодняшняя ситуация всем очень удобна. Не думаю, что приднестровские "власти" заинтересованы в обострении в Молдове".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля сообщил, что разведка перехватила план России по дестабилизации политической ситуации в Молдове, захвату власти в стране и уничтожению демократического строя.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что украинская сторона передала ей план Кремля по дестабилизации ситуации в стране. План, в частности, предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское.

В России ожидаемо открестились от каких-либо обвинений в подготовке провокаций в других странах. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы о подготовке пророссийского переворота.

Ранее руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце предупреждал о планах России вторгнуться в Молдову в 2023 году. По его словам, реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

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