Разведка Британии озвучила дилемму РФ новые подразделения

Россия набирает солдат в недавно созданный Ленинградский военный округ, которых, вероятно, отправят воевать против Украины.

Об этом сообщает разведка Британии.

Британские аналитики отмечают, что россиянам придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в местах дислокации своих гарнизонов после их создания или же они будут переведены для операций в Украине.

"Россия прилагает усилия по увеличению своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее сил по-прежнему задействована в операциях в Украине", — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что ранее созданные подразделения были немедленно переброшены в Украину.

"И почти наверняка необходимость продолжения операций препятствует более широким амбициям России по расширению Вооруженных сил ", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее мы рассказывали, что страна-агрессор РФ продолжает вербовать людей на войну против Украины. Как следствие – на фронте появились боевики из Кубы.

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