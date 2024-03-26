Розвідка Британії озвучила дилему РФ через новостворені підрозділи

Росія набирає солдатів до нещодавно створеного Ленінградського військового округу, яких, ймовірно, відправлять воюювати проти України.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Британські аналітики зазначають, що росіянам доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у місцях дислокації своїх гарнізонів після їх створення або ж вони будуть переведені для операцій в Україні.

"Росія докладає зусиль щодо збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її сил, як і раніше, задіяна в операціях в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що раніше новостворені підрозділи були негайно перекинуті в Україну.

"І майже напевно необхідність продовження операцій перешкоджає ширшим амбіціям Росії щодо розширення Збройних сил", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше ми розповідали, що країна-агресорка РФ продовжує вербувати людей на війну проти України. Як наслідок – на фронті з'явилися бойовики із Куби.

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