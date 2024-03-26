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Россия не может изготовить запланированное количество беспилотников: какая причина

Россия не может изготовить запланированное количество беспилотников: какая причина

Российский беспилотник "Форпост" / Фото: Интерфакс

Санкции Европейского союза мешают российским оборонным компаниям выполнять государственные заказы по производству БПЛА.

Российские оборонные заводы не могут производить запланированное количество беспилотников из-за санкций Европейского союза.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российское предприятие "Ижмаш – беспилотные системы" не выполнило госзаказ по производству комплекса "Гранат-4" из-за отсутствия европейских комплектующих.

Минобороны РФ заключило договор с заводом по производству новых комплексов летом 2023 года, но уже в октябре завод, на основе независимого заключения торгово-промышленной палаты Удмуртии, сообщил, что не может выполнить заказ из-за санкций и отсутствия комплектующих с ЕС.

Соответствующий документ в распоряжение Центра национального сопротивления передали сами работники завода.

Россия не может изготовить запланированное количество беспилотников — документ / © Центр национального сопротивления
Россия не может изготовить запланированное количество беспилотников — документ / Фото: Центр национального сопротивления
Россия не может изготовить запланированное количество беспилотников — документ / © Центр национального сопротивления
Россия не может изготовить запланированное количество беспилотников — документ / Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что в РФ продолжают поступать британские автомобили роскошных марок , несмотря на санкции Запада. Так что в Британии обеспокоены возможностью "серой зоны", из-за которой товары могут попадать в Россию.

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