Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников — Белый дом

Удары государства-агрессорки по Украине с применением иранских дронов-камикадзе свидетельствуют об углублении российско-иранского военного партнерства.

Боевые беспилотники иранского производства были переправлены через Каспийское море, а затем использованы российскими войсками против Украины. Речь идет о сотнях таких БПЛА.

Об этом заявил в пятницу, 9 июня, представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

"В последние недели Россия использовала иранские БПЛА, чтобы нанести удары по Киеву и терроризировать украинское население, и российско-иранское военное партнерство, похоже, углубляется", — говорится в его заявлении.

Кирби также сказал, что США располагают информацией о том, что Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может полностью заработать в начале 2024 года.

"Мы публикуем спутниковые снимки запланированного расположения этого завода по производству БПЛА в российской особой экономической зоне Алабуга", — сказал он.

По словам Кирби, сотрудничество в военной сфере между Ираном и Россией происходит в обоих направлениях, в частности Иран требовал от России военного оборудования на миллиарды долларов, включая вертолеты и радары.

"Россия предлагала Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в отношении ракет, электроники и противовоздушной обороны", — сказал он.

Кирби подчеркнул, что такое полномасштабное оборонное партнерство "наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу".

"Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачить и разрушить эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности — и мы готовы сделать больше", — предупредил представитель Белого дома.

Кирби напомнил, что передача дронов является нарушением правил ООН, и США будут стремиться привлечь обе страны к ответственности.

"Мы продолжим вводить санкции против субъектов, причастных к передаче иранской военной техники России для использования в Украине", – сказал он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США стремятся "помочь компаниям и другим правительствам лучше понять риски, связанные с иранской программой БПЛА и незаконной практикой, используемой Ираном для закупки компонентов для нее".

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года Вашингтон ввел санкции против поставщиков иранских БПЛА, которые использовались для атаки на гражданские объекты в Украину.

Напомним, в течение мая 2023 года Россия запустила более 300 иранских беспилотников Shahed по Украине. По данным западной разведки, это наиболее интенсивное использование БПЛА на сегодняшний день.

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