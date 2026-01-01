Саботаж переговоров и обида на Трампа: как Путин пытается подорвать мирный план, обвиняя Украину

Реклама

Американские СМИ сообщили, как в среду, 31 декабря, директор ЦРУ Джон Ретклифф доложил Дональду Трампу, что Украина пыталась нанести удар по военной цели, расположенной в том же регионе, что и резиденция Путина, но не в непосредственной близости. После этого президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social ссылку на статью New York Post «Бравада Путина об „атаке“ показывает, что именно Россия мешает миру».

Фейк об атаке 91 беспилотника по резиденции Путина на Валдае в понедельник, 29 декабря, распространил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на следующий день после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде. Хотя Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 29 декабря над территорией России было сбито всего 89 БПЛА. Да и жители самой Новгородской области ничего не видели, не слышали взрывов и не получали уведомлений на свои телефоны о приближении каких-то дронов.

Сработала ли очередная лживая манипуляция Кремля? Чего от России в переговорном процессе ожидать в первые месяцы 2026 года? Читайте в материале ТСН.ua.

Трамп отреагировал: но США не изменили позицию

Еще в понедельник, 29 декабря, во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в США, Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что «был очень взбешен», когда Путин рассказал ему о вымышленной атаке украинских беспилотников по его резиденции на Валдае. При этом президент США не исключил, что это может быть фейком.

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон подверг критике Трампа за это заявление, добавив, что Путин известен лжец. По словам бывшего командующего вооруженными силами США в Европе Бена Годжеса, Киев не получил бы никакой выгоды от атаки по резиденции Путина. Силы обороны Украины напротив сосредоточены на ударах по российской нефтяной и газовой инфраструктуре.

«Хуже всего то, что Трамп поверил этому сразу после телефонного разговора с Путиным. Он поверил моментально», — сказал Годжес в комментарии Bild.

Этот фейк в Кремле, очевидно, придумывали всю ночь на понедельник, 29 декабря. После встречи с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Трамп сразу не позвонил по телефону Путину, как обещал, а поговорил с ним как раз 29 декабря. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин рассказал Трампу о вымышленной атаке украинских беспилотников по резиденции, после чего американский президент якобы изменил подход к Украине и лично президенту Зеленскому.

В Кремле угрожали усилить свою переговорную позицию, прежде всего, с американцами. Лавров заявил, что Россия определила цели для ответного удара. Владимир Зеленский предупредил, что нужно быть внимательными и ждать удара по государственным зданиям в Киеве. Очевидно, что Путин во что бы то ни стало хочет сорвать переговорный процесс, ведь останавливать войну он не собирается, приказав своим войскам наступать на Запорожье. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, Москва стремится нивелировать прогресс, которого достигли Украина и ее западные партнеры.

Однако вряд ли Путину удастся кардинально изменить подход администрации Трампа к переговорам с Украиной. Особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей. Недавний опрос The Economist/YouGov показывает, что почти половина американцев не поддерживают действия Трампа по войне России против Украины. Так что с мнением американцев команде действующего президента США все же придется считаться.

Что Путин будет делать дальше: цель — сорвать переговоры

В новогоднем поздравлении Владимир Зеленский сказал, что мирное соглашение, которое так упорно продвигает администрация Трампа, готово на 90%.

«Остается десять. И это гораздо больше, чем просто цифры… Россия не заканчивает свои войны сама. Только давление от других, только принуждение от других, которое они сами называют „жест доброй воли“. Это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва войной шла. Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня — и этот список можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн», — заявил украинский президент.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что впервые с начала полномасштабного российского вторжения на горизонте появился мир, и война может быстро закончиться. В новогоднем обращении канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что 2026 может стать решающим как для самой ФРГ, так и для всей Европы, добавив, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы.

По информации немецкого издания Die Welt, европейские страны, прежде Франция и Британия, готовы отправить свои силы в Украину для мониторинга соблюдения режима прекращения огня в течение первых шести месяцев после прекращения боевых действий. Еще весной 2025 г. администрация США требовала от России согласиться на режим прекращения огня на 30 дней, угрожая ввести санкции. Однако после саммита с Путиным на Аляске Трамп сменил свою позицию. А уже в ноябре 2025 года россияне слили в американские СМИ свой мирный план капитуляции Украины, за который ухватился Вашингтон.

«Россия не проявляет никакой готовности согласиться на прекращение огня или отступить от своих максималистских требований. Нет никаких признаков готовности к переговорам. Мы даже не на том этапе, когда рассматривали бы возможность переговоров с Россией. Путин хочет продолжать войну. Тот, кто до сих пор думает, что он хочет мира после выступлений Путина в последние дни, слеп и глух», — считает эксперт Мюнхенской конференции безопасности Нико Ланге.

Кроме приказа Путина наступать на Запорожье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил расширить так называемую буферную зону в Сумской и Харьковской областях вблизи российской границы. Военная риторика Кремля обостряется. Заявления из Москвы о необходимости выхода Сил обороны Украины из Донбасса — лишь дымовой занавес. Путин неоднократно отмечал неизменность требований с июня 2024 года. А это среди прочего полный российский контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, которые глава Кремля еще в сентябре 2022 года незаконно записал в конституцию РФ.

Поэтому Россия будет придумывать новые фейки, как «атака» на резиденцию Путина, чтобы сорвать переговоры и посеять раздор между Украиной, Европой и США. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, это привычная российская тактика: винить другую сторону в том, что делаешь или планируешь сам. В среду, 31 декабря, в украинский МИД вызвали послов Индии и Пакистана, чтобы доказать неприятие украинской стороной высказываний глав правительств этих стран в поддержку очередной лжи России о якобы «нападении» на резиденцию Путина.

В Кремле заверили, что не выйдут из переговорного процесса с американцами. Впрочем, подавляющее большинство экспертов сомневаются, что Трампу удастся заставить Путина пойти хотя бы на прекращение огня. Россия продолжает массированные ракетно-дроновые атаки по украинской энергетической инфраструктуре, которых администрация США уже не замечает. Более того, во время встречи с Зеленским в Мар-а-Лаго Трамп говорил, что и Украина бьет по целям в России, на что отвечает.

Немецкое издание Spiegel сообщало, что на видеоконференции накануне встречи с Трампом во Флориде европейские лидеры призвали Зеленского к осторожности с президентом США. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, аппетиты России на переговорах слишком велики.

«США имеют рычаги влияния. В ближайшие несколько недель покажут, хочет ли Россия мира и готова ли она к полноценным переговорам», — добавил Науседа.

