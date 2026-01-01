Договоренность с РФ важна лично для Трампа: дипломат объяснил почему

Павел Климкин / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится закончить войну в Украине любыми средствами и ценой, поскольку провал этих договоренностей может нанести серьезный удар по его личным амбициям и политической репутации на внутренней политической арене США.

Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает«Киев24».

По его словам, американцы будут пытаться всеми средствами достичь договоренностей.

«Для них это вопрос, который лично важен для его Дональда Трампа, который важен в контексте предстоящих (промежуточных — Ред.) выборов в следующем году в Соединенных Штатах», — отмечает Павел Климкин.

Дипломат напомнил, что Трамп публично обещал закончить войну в Украине в кратчайшие сроки. Провал переговоров позволит оппонентам обвинить президента США в неспособности выполнить одно из ключевых предвыборных обещаний, что недопустимо для его политического эго.

Кроме того, по мнению Климкина, США заинтересованы в восстановлении экономических отношений с РФ и крупных бизнес-проектов.

В то же время Путин серьезно обдумывает важность договоренностей, но не на любых условиях, поскольку он не может выглядеть проигравшим, считает Климкин.

«Путин понимает, что ситуация в США может измениться. Если по результатам промежуточных выборов контроль над Конгрессом перейдет к демократам, это будет означать другую политическую конструкцию в Штатах. Его тактика — это достичь договоренностей именно с Вашингтоном. Он хочет выкинуть из этой договоренности и нас, и европейцев. Чтобы Штаты навязали это нам и соответственно той части Европы», — объяснил экс-министр.

