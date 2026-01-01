- Дата публикации
Загадочный анонс Зеленского: что готовит президент на завтра
Президент заинтриговал заявлением о важном дне для внутренней политики Украины.
Президент Владимир Зеленский сделал загадочный анонс, что завтра, 2 января, будет важным днем для внутренней политики Украины.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеосверении за 1 января.
«А завтра будет важный день внутренней политики для Украины», — лаконично заявил Зеленский.
Что имел в виду президент, пока неизвестно. Но не исключено, что он имел в виду кадровые назначения. Так, 30 декабря Зеленский заявил, что определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса президента Украины вместо уволенного Андрея Ермака, однако назвать фамилию отказался.
Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.