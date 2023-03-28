Самые массовые протесты в истории Израиля: почему евреи пошли против властей и чего ждать дальше

В Израиле судебная реформа правительства Беньямина Нетаньяху привела к самым массовым акциям протеста в истории страны, а также ко всеобщей забастовке и столкновениям с полицией. В результате Нетаньяху был вынужден объявить о готовности к переговорам с оппозицией. Рассмотрение скандальной реформы во втором и третьем чтениях в израильском Кнессете было отложено до летней сессии.

После выступления Нетаньяху всеобщая забастовка была отменена, но массовые акции продолжились.

ТСН.ua собрал подробности политического кризиса в Израиле.

Протесты продолжаются уже три месяца, в них приняли участие сотни тысяч противников Нетаньяху. Сторонники правительства также проводили свои акции в поддержку премьер-министра. В Тель-Авиве протестующих разгоняли с помощью водометов и конной полиции.

Десятки тисяч людей протестували в Ізраїлі

Из-за протестов были приостановлены все рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион". Также прекращали работу и два главных морских порта страны – Хайфа и Ашдод. Демонстранты перекрывали главную транспортную магистраль Израиля – шоссе Аялон.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявлял, что Израиль столкнулся с "самым большим кризисом в своей истории".

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство отозвать скандальную реформу. В результате глава правительства был вынужден прислушаться к требованиям протестующих.

Протесты продолжатся, несмотря на компромисс

Израильская оппозиция сегодня готова к переговорам с правительством, профсоюзы отменили забастовку, однако противники действующего премьера, как и его сторонники, будут продолжать акции протеста, хотя и не в таких крупных масштабах.

Об этом рассказал израильский журналист Цви Зильбер в эфире канала "Freeдом".

"Мы не можем говорить о протестующих как о какой-то партии, как об одной организации. Оппозиция с самого начала не возглавляла протесты. Оппозиция хотела запрыгнуть на эту волну, как на серфинге. Точно так же целый ряд общественных организаций, движений, форумов присоединились к протестам. Но протесты родились спонтанно. Спонтанно вышедшие на улицу 100 тысяч людей, которым хотелось кричать от чувства обиды и несправедливости, от очевидности той пропасти, в которую новое правительство уверенно тащит за собой Израиль - с этого начались протесты", - объяснил он.

Фото: Associated Press

Сегодня оппозиция готова вступить в переговоры. Конфедерация профсоюзов Израиля закончила всеобщую забастовку, которая сыграла очень большую роль в том, что Нетаньяху пошел на попятную.

Тем не менее, отмечает Зильбер, отдельные группы протестующих и лица, которые выступают от их имени, говорят, что протесты продолжатся вплоть до полного падения правительства Нетаньяху. Это консолидирует сторонников Нетаньяху, которые заявляют, что протесты - "это было не про судебную реформу, это хотят отменить результаты выборов и волю большинства".

Фото: Associated Press

"Надо понимать, что есть большая поддержка у нынешней правительственной коалиции. Эти люди не столько выступают за судебную реформу, многие из них не имеют понятия о содержании этой реформы. Они выступают из-за ущемленного чувства справедливости - они победили на выборах, теперь правительство хочет сделать некие действия, а противоположная сторона выводит народ на протесты и всячески это дело торпедирует", - рассказал израильский журналист.

Он прогнозирует, что "в каких-то масштабах протесты продолжатся", но уже не так массово.

Реформа, от которой "дурно пахнет"

Цви Зильбер также рассказал, почему судебная реформа правительства вызвала такое массовое недовольство в Израиле:

"Сама судебная реформа направлена на то, чтобы верховный суд не имел права вмешиваться в дела правительства. Правительство математическим большинством всего в несколько голосов в израильском парламенте хочет само назначать судей, председателей верховного суда, хочет лишить возможности контролировать принятие законов. Они хотят принимать любые законы, даже если они непрозрачные и неконституционные. Они хотят простым большинством принимать законы, которые будут иметь статус конституции".

Фото: Associated Press

По словам Зильбера, Нетаньяху также решил отменить всю систему сдержек и противовесов в правительстве:

"В каждом министерстве работают профессионалы. Министр здравоохранения в Израиле не медик, министр обороны может не быть военным - он политик, задает какую-то стратегическую линию. Но министерстве есть профессиональный эшелон, который не назначается политиками, они следят, чтобы работа министерства была профессиональной. Они решили превратить все эти должности в политические назначения - синекуры для своих приближенных".

Как отметил журналист, в этой реформе "много пунктов, которые очень дурно пахнут".

"Но протесты вышли на улицу не столько из-за содержания этой реформы, сколько из-за того, каким образом эту реформу пытаются продвигать, не дав возможности ее обсудить... Люди, которые презентовали это реформу обществу, являются людьми с антидемократической, антилиберальной репутацией", - добавил он.

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